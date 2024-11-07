Hatay'da çırçır fabrikasında yangın
HATAY'ın Hassa ilçesindeki bir çırçır fabrikasında yangın çıktı.
HATAY'ın Hassa ilçesindeki bir çırçır fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
İlçenin Aktepe Mahallesi'nde bulunan bir çırçır fabrikasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikadaki pamuklara sıçradı. İşçilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiyeye, jandarma ekipleri ve 5 iş makinesi ile destek verildi. Yangının büyümemesi için, zarar görmeyen pamuklar tesisten çıkarıldı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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