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        İBB çalışanlarından Hatay'a okul; teslim törenine İmamoğlu da katıldı

        İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının katkıları ile Hatay'da yapılan İBB Emekçileri Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin teslim töreni yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:19 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:25
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        İBB çalışanlarından Hatay'a okul; teslim törenine İmamoğlu da katıldı
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        İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının katkıları ile Hatay'da yapılan İBB Emekçileri Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin teslim töreni yapıldı. Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

        Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının desteği ile inşa edilen İBB Emekçileri Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımı tamamlandı. 90 bin İBB çalışanının sağladığı 53 milyon liralık katkı ile 9,5 ayda tamamlanan 12 derslikli okulun teslim törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        'HATAY'DA 112 YENİ OKUL AÇILDI'

        Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da okul binalarının 3'te 1'inin ağır ve orta hasar aldığını, hayırseverler ve devletin desteğiyle ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Hatay'da 112 yeni okul açıldığını, 189 okulun güçlendirildiğini, 112 okulda da çalışmaların devam ettiğini belirten Tüysüz, "Çalışmalarımız tamamlandığında Hatay'da deprem öncesindeki derslik sayısından 2 bin derslik fazlası olacak" dedi.

        'FELAKETLERİ İYİ ANALİZ ETMELİYİZ'

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "6 Şubat depreminde, gerçekten milletimiz her yönüyle çok büyük acı çekti. Özellikle 11 şehirde hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet dileyeceğiz ama bir yanıyla da başımız öne eğik biçimde bunu 'biz niye yaşadık' diyeceğimiz bir dönemin sonrasındayız. Gerçekten çaresizlikleri gördük. Felaket anı ve sonrası tartışılsa da 'biz niçin yıkıldık', 'niçin insanlarımızı kaybettik' sorularını her birimiz, kendimize sormalıyız. 99 depreminden sonra 'niçin doğru adımlar atamadık, bir çare çözüm bulamadık, tedbirli davranamadık' gibi soruları gece gündüz sormalıyız. Bu yaşanan felaketleri iyi analiz edip, yenilerinin yaşanmaması için tedbirli davranmalıyız" diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun teslim töreni gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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