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        İBB Başkanı İmamoğlu, Antakya'da Uzun Çarşı'yı gezdi (2)

        TARİHİÇARŞIDA ESNAF ZİYARETİTürkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Hatay'da, Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı'yı gezdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 18:08 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:15
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        İBB Başkanı İmamoğlu, Antakya'da Uzun Çarşı'yı gezdi (2)
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        TARİHİÇARŞIDA ESNAF ZİYARETİ

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Hatay’da, Antakya’daki tarihi Uzun Çarşı'yı gezdi. Hataylılarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, esnafla da bir araya geldi. Antakya’nın binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapan hassas bir kent olduğunu ve bu yapısının korunması gerektiğini kaydeden İmamoğlu, "Hatay, benim meselemdir. Atatürk'ümüz bize emanet bıraktı. Şu anda Hatay, hepimizin meselesi. Şu an hepimizin başı öne eğik. Başımızın kalkması için buradaki her vatandaşımızın güvende ve huzurlu hissetmesi lazım. O ana kadar çalışacağız. Burası çarşımız. Bir canlılık başlamış. Tabii bir yandan korunaklı olmasını istiyorlar. Bir yandan çalışma başlamış ama daha hızlı olmasını arzu ediyorlar. Umarım dillerde nam salmış bu güzel çarşı, hak ettiği değere bir an önce kavuşur" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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