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        Depremzedelere barınma hizmeti veren Süheyla Sultan Gemisi körfezden ayrıldı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağına demirleyerek yaklaşık 16 bin depremzedeye barınma imkanı sunan yaşam gemilerinden Süheyla Sultan Gemisi, görevinin tamamlanması üzerine demir alarak körfezden ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 18:20 Güncelleme: 11.11.2024 - 18:25
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        Depremzedelere barınma hizmeti veren Süheyla Sultan Gemisi körfezden ayrıldı
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        HATAY’ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağına demirleyerek yaklaşık 16 bin depremzedeye barınma imkanı sunan yaşam gemilerinden Süheyla Sultan Gemisi, görevinin tamamlanması üzerine demir alarak körfezden ayrıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 12 Mart 2023'te demirlediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde afetzedelere geçici barınma imkanı sunan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi, görevini tamamladı. Depremzedelere 20 ay hizmet veren geminin körfeze vedası öncesinde proje koordinatörü emekli Yarbay Umut Çevik ve ekibi gemide incelemelerde bulundu. Ekip, geminin limandan ayrılmasında sakınca olmadığını belirledi.

        Koordinatör Umut Çevik bu süreçte 16 bin vatandaşı gemide ağırladıklarını ve depremin acısını unutturmaya çalıştıklarını söyledi. Çevik, şirketin bir başka gemisi Rauf Bey'in ise öğretim yılının bitimine kadar öğrenciler için İskenderun Balıkçı Barınağı'nda kalacağını kaydetti.

        Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi, demir alarak körfezden ayrıldı. Geminin, olası afetler için Yalova'daki Karmarine Tersanesi'nde hazır tutulacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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