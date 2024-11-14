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        Hataysporlu futbolcular taraftarıyla kucaklaşacak

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, milli maç arasında cumartesi günü saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 21:35 Güncelleme: 14.11.2024 - 21:40
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        Hataysporlu futbolcular taraftarıyla kucaklaşacak
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, milli maç arasında cumartesi günü saat 14.00’te Antakya 100. Yıl Çarşısı'nda bulunan Hataystore mağazasında taraftarlarıyla bir araya gelecek.

        6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından; önce İstanbul Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne, sonrasında da Mersin Erdemli’de yaptırılan geçici tesislere taşınan Hatayspor, depremzede Hataylı taraftarlarla bir araya gelecek. Ekinlikte taraftarların formalarını imzalayacak olan bordo-beyazlı futbolcular, konteyner kentleri de ziyaret edecek.

        LEVENT MISTIKOĞLU: OYUNCULARA HANGİ ŞEHİR İÇİN OYNADIKLARINI GÖSTERMEK İSTİYORUZ

        Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, gerçekleşecek organizasyon öncesinde yaptığı açıklamada, “Takımımız kötü oynamıyor. Son oynanan Gaziantep maçında da bunu gördük. İlk galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. Bundan sonra da takımın yükselişe geçeceğine inanıyorum. Oyuncularımızı 16 Kasım Cumartesi günü Hatay’a getireceğiz. Hangi şehir için mücadele ettiklerini göstermek istiyoruz. Konteyner kentleri ziyaret edeceğiz. Gerekirse burada bir idman da yapacağız. Akşam da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk, takımı yemekte ağırlayacak” diye konuştu.

        ‘2025 YILINDA MAÇLARIMIZ ANTAKYA’DA, KONAKLAMA DA İSKENDERUN'DA’

        Hatayspor'un kendi sahasında oynayabileceği tarih için 2025 yılını işaret eden Mıstıkoğlu, “Sayın Bakanımız söz verdi. Stadın ihalesi yapılıp 6 ay içinde yapımı bitecek. Önümüzdeki yıl Hatayspor’u İskenderun’da konaklatmayı, maçları da Antakya’da oynatmayı planlıyoruz” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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