Hataysporlu futbolcular taraftarıyla kucaklaşacak

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, milli maç arasında cumartesi günü saat 14.00’te Antakya 100. Yıl Çarşısı'nda bulunan Hataystore mağazasında taraftarlarıyla bir araya gelecek.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından; önce İstanbul Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne, sonrasında da Mersin Erdemli’de yaptırılan geçici tesislere taşınan Hatayspor, depremzede Hataylı taraftarlarla bir araya gelecek. Ekinlikte taraftarların formalarını imzalayacak olan bordo-beyazlı futbolcular, konteyner kentleri de ziyaret edecek.

LEVENT MISTIKOĞLU: OYUNCULARA HANGİ ŞEHİR İÇİN OYNADIKLARINI GÖSTERMEK İSTİYORUZ Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, gerçekleşecek organizasyon öncesinde yaptığı açıklamada, “Takımımız kötü oynamıyor. Son oynanan Gaziantep maçında da bunu gördük. İlk galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. Bundan sonra da takımın yükselişe geçeceğine inanıyorum. Oyuncularımızı 16 Kasım Cumartesi günü Hatay’a getireceğiz. Hangi şehir için mücadele ettiklerini göstermek istiyoruz. Konteyner kentleri ziyaret edeceğiz. Gerekirse burada bir idman da yapacağız. Akşam da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk, takımı yemekte ağırlayacak” diye konuştu.