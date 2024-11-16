Hataystore açıldı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcularla birlikte mağazayı gezerek ürünleri yakından inceledi. Ardından futbolcular taraftarlarla bir araya gelerek forma imzaladılar. Hataysporlu taraftarlar takım kaptanları Kamil Ahmet Çörekçi ve Erce Kardeşler’e yoğun ilgi gösterdi. Hayranı oldukları futbolculardan imza alabilmek ve fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarışan taraftarlarla bol bol fotoğraf çektiren futbolcular, ardından takım otobüsüne binerek Mersin’e döndü.

Antakya’da bulunan Türkiye Yüzyılı Konteyner Çarşısı’nda açılan Hataystore mağazası açılışına Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yanı sıra futbolcular Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Selimcan Temel, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Cemali Sertel, Carlos Strandberg, Lamine Diack, Bilal Boutobba, Jonathan Okoronkwo, Joelson Fernandes, Rui Pedro da katıldı. Taraftarlar Hatayspor’u meşaleler ve marşlarla karşıladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, milli maç arasında Hataystore mağazası açılışı için geldiği Antakya’da taraftarlar tarafından karşılandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.