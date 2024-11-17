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        Köyünün kültürünü yaşatmak için iş yerini müzeye çevirdi

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde restoran işletmeciliği yapan Murat Dönmez (50), doğduğu köy Kapısuyu'nun kültürünü yaşatmak için 25 yıldır topladığı bin 500 parça antikayı, iş yerinde sergiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 17.11.2024 - 11:05
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        Köyünün kültürünü yaşatmak için iş yerini müzeye çevirdi
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde restoran işletmeciliği yapan Murat Dönmez (50), doğduğu köy Kapısuyu'nun kültürünü yaşatmak için 25 yıldır topladığı bin 500 parça antikayı, iş yerinde sergiliyor.

        İşletmeci Murat Dönmez, doğduğu Kapısuyu köyünün kültürünü yaşatmak için 25 yıl önce antika parçalar toplamaya başladı. Dönmez'in, restoranında sergilediği ahşap kapılar, silahlar, radyolar, mutfak aletleri veya hediyelik eşyalar gibi malzemelerden oluşan koleksiyon, bin 500 parçaya ulaştı. Restoranın ziyaretçileri de tarihsel yolculuğa çıktıklarını kaydetti.

        Koleksiyonunda 100 yılı aşkın bir tarih yattığını söyleyen Dönmez, "Başlarken hobi amacıyla başladım ancak hobim büyüyünce daha çok şey toplamaya başladım. Malzemelerin hepsini köyümden ve çevredeki 2 köyden topladım. Bazılarını arkadaşlarım hediye etti. Koleksiyonumdan parça satın almak isteyenler çok oluyor ama ne kadar para verirlerse versinler fark etmez, satmıyorum. Öldüğümde ailem bunu korursa mutlu olurum. Bütün insanların, tarihine sahip çıkmasını arzu ediyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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