Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremde ikiz kardeşlerinin öldüğü kokoreç dükkanını yeniden açtı; gelirini depremzedelere bağışlayacak

        HATAY'da Anıl Durgun, depremde hayatını kaybeden ikiz kardeşleri Seyit Ali ile Kerem Durgun'un işlettiği kokoreç dükkanını yeniden açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:53 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde ikiz kardeşlerinin öldüğü kokoreç dükkanını yeniden açtı; gelirini depremzedelere bağışlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'da Anıl Durgun, depremde hayatını kaybeden ikiz kardeşleri Seyit Ali ile Kerem Durgun'un işlettiği kokoreç dükkanını yeniden açtı. Kardeşlerinin adını yaşatmak istediğini belirten Ali Durgun, elde ettiği geliri de depremzede üniversite öğrencilerine ve yetim kalan çocuklara bağışlayacak.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay’ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi’nde 6 katlı binanın altında bulunan kokoreç dükkanlarında son siparişlerini hazırlayan 17 yaşındaki ikiz kardeşler Seyit Ali ile Kerem Durgun, yıkılan binanın enkazında kalarak apartmandaki 32 kişiyle birlikte can verdi. İkiz kardeşlerin bu sırada 2’nci şubeyi açmak için yurt dışında bulunan ağabeyleri Anıl Durgun, acı haberi alınca memleketine döndü. Acı dolu günlerde arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan Anıl Durgun, kardeşlerinin ismini yaşatmak ve öğrenciler ile yetimlere yardımcı olmak için arkadaşlarının da desteğiyle iş yerini yeniden kurdu. İş yerinin duvarlarını ikizlerin fotoğraflarıyla donatan Durgun, "Ben bu işi tekrar yapamayacağım diye kendimle savaşırken, hayatta kalma mücadelesi veren insanlara destek olmak ve kardeşlerimin hatıralarını yaşatmak için yeniden iş yeri kurdum. Bu iş yeri asla kar amacı güden bir iş yeri değildir. Gelirin büyük bir kısmını depremzede üniversite öğrencilerine ve yetim kalan çocuklara bağışlayacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Yaşlı çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler!
        Yaşlı çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!

        Benzer Haberler

        Hatay'da patlayan trafodan çıkan alevlerin gecenin karanlığını aydınlatması...
        Hatay'da patlayan trafodan çıkan alevlerin gecenin karanlığını aydınlatması...
        Hatay'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da 2 noktadaki rezerv yapı alanlarında hak sahipleri belli oldu
        Hatay'da 2 noktadaki rezerv yapı alanlarında hak sahipleri belli oldu
        Hatayspor-Beşiktaş maçına farklı formalı taraftarlar alınmayacak
        Hatayspor-Beşiktaş maçına farklı formalı taraftarlar alınmayacak
        Hatay Valisi Masatlı, hizmete giren Payas Devlet Hastanesi'nde incelemelerd...
        Hatay Valisi Masatlı, hizmete giren Payas Devlet Hastanesi'nde incelemelerd...
        Hatay Büyükşehir Belediyesinin emniyete hibe ettiği araçlar hizmete başladı
        Hatay Büyükşehir Belediyesinin emniyete hibe ettiği araçlar hizmete başladı