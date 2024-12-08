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        Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama; 'Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün' (3)

        'SURİYE'YİYENİDEN İMAR VE İHYA EDECEĞİZ'Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri bugün de devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:11 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:15
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        Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama; 'Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün' (3)
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        'SURİYE'YİYENİDEN İMAR VE İHYA EDECEĞİZ'

        Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri bugün de devam etti. 13 yıldır Türkiye'de yaşayan Buseyne Rahal (40), rejimin devrilmesiyle büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Yıllardır duyduğu vatan hasretinin artık son bulduğunu kaydeden Rahal, "Suriye’ye, memleketime, vatanıma gidiyorum. İnşallah Suriye’yi yeniden imar ve ihya edeceğiz. Eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Vatanını, memleketini özleyen herkes gidecek” dedi.

        'SİZLERİ AĞIRLAMAYI ÇOK ARZU EDİYORUZ'

        Rahal, sadece Türkiye’de yaşayanların değil dünyanın her yerinde yaşayan Suriyelilerin Türkiye ve Türkleri çok sevdiğini vurgulayarak, "Tüm Suriyeliler sizleri çok seviyoruz. Herkes Türkiye’ye teşekkür ediyor. Çünkü bizleri bugüne kadar en iyi şekilde ağırladınız, misafir ettiniz. Acısıyla, tatlısıyla, birlikte yaşadık. İnşallah, en büyük duamız hür, özgür, refah, kurtarılmış Suriye’ye en kısa sürede gelmenizi istiyoruz. Sizleri Suriye’ye davet ediyor, misafirimiz olmanızı, sizleri ağırlamayı çok arzu ediyoruz. Teşekkürler Türkiye” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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