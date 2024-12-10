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        Ülkelerine dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu (4)

        ORGENERALÇARDAKCI CİLVEGÖZÜ'NDEJandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Suriyelilerin ülkesine dönüş yaptığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:13 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:15
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        Ülkelerine dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu (4)
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        ORGENERALÇARDAKCI CİLVEGÖZÜ’NDE

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Suriyelilerin ülkesine dönüş yaptığı Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Beraberindeki heyetle tampon bölgeye geçen Çardakcı, alınan güvenlik önlemlerini inceledi. Jandarma ekipleriyle görüşen Orgeneral Çardakcı, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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