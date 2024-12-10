Ülkelerine dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu (4)
ORGENERALÇARDAKCI CİLVEGÖZÜ'NDEJandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Suriyelilerin ülkesine dönüş yaptığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
ORGENERALÇARDAKCI CİLVEGÖZÜ’NDE
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Suriyelilerin ülkesine dönüş yaptığı Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Beraberindeki heyetle tampon bölgeye geçen Çardakcı, alınan güvenlik önlemlerini inceledi. Jandarma ekipleriyle görüşen Orgeneral Çardakcı, daha sonra bölgeden ayrıldı.
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