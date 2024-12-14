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        Suriye'ye 30 TIR insani yardım

        SURİYE'de rejimin devrilmesi, ülkede kontrolün muhaliflerin eline geçmesinden sonra Katar'dan halkın ihtiyaçlarının karşılanması için 30 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:39 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:45
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        Suriye'ye 30 TIR insani yardım
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        SURİYE’de rejimin devrilmesi, ülkede kontrolün muhaliflerin eline geçmesinden sonra Katar'dan halkın ihtiyaçlarının karşılanması için 30 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki İHH Reyhanlı Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen uğurlama törenine katılan Katar Hayır Kurumu CEO'su Nawaf Al-Hammadi, olayların çıktığı ilk günden bu yana Suriyelilerin yanında olduklarını belirterek, "Mekan değişmedi ama şartlar değişti. Şu anda kardeşlerimiz evlerine dönüyorlar. 3 yıl önce 'Umudu Yaşat' projesini hayata geçirmiştik. Proje kapsamında bugün itibarıyla 30 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesini Suriye'ye gönderiyoruz" dedi.

        İHH Körfez Özel Temsilcisi Hasan Aynacı ise "Suriye'nin özgürleşmesiyle beraber oradaki kardeşlerimizi yine unutmadık ve onlarla beraber olmaya ve yardım etmeye devam ediyoruz. Bu güzel günlerinde de onların yanında olacağız. Bu süreçte zorluklar yaşanabilir ama Suriyeli kardeşlerimizi Türkiye'de nasıl misafir ettiysek, güzel bir şekilde ağırladıysak, güzel bir şekilde de kendi ülkelerine gitmelerini sağlayıp, artık biz onları ziyaret etmiş olacağız. Yaklaşık 4,5 milyon Katar riyali değerindeki bu yardımların ilk kısmını yolluyoruz. Yardımlarla birlikte Suriyeli kardeşlerimizin geçiş sürecindeki zorluklarını hafifletmeye çalışacağız” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından yardım TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı.

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