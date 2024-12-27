Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

HATAY’daki gümrük kapılarından Suriyelilerin ülkelerine geçişleri devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde yanlarındaki eşyalarıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, buradaki çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor. Ülkesine dönenlerden 16 yaşındaki Sevval Keyyel, 2018’de Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldiğini ve amcasının yanında kaldığını belirterek, “Suriye artık özgür oldu. İdlib’e gidiyorum. Orada annem, babam, kardeşlerim beni bekliyor. Onları çok özledim. Türkiye çok güzel. Bizler yeni doğanlarla birlikte özgür Suriye’yi daha da güzelleştireceğiz. Hep birlikte Türkiye gibi özgür, huzurlu yapacağız inşallah. Okuyup doktor olacağım” dedi.