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        Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

        HATAY'ın Yayladağı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 07:34 Güncelleme: 10.01.2025 - 07:34
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        Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
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        HATAY'ın Yayladağı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Yayladağı olarak açıkladığı deprem, saat 07.08'de oldu. Yerin 13,3 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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