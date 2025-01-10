Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Yayladağı olarak açıkladığı deprem, saat 07.08'de oldu. Yerin 13,3 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
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