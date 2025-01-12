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        Soğuk havaya aldırmadan denizde yüzdüler

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde 2 kişi soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 21:37 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:40
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        Soğuk havaya aldırmadan denizde yüzdüler
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde 2 kişi soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

        Sabah saatlerinde Samandağ ilçesindeki plajda denize giren Ahmet Zahid Çökmez ve Burak Kimyonşan, hava sıcaklığının 11 derece olduğu bölgede soğuğa aldırmadan yaklaşık 1 saat yüzdü. İkilinin beraber sahile geldiği arkadaşlarının cep telefonuyla çekip, sosyal medyada paylaştığı video, bölgede büyük ilgi çekti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan ve sağlık için yüzdüklerini söyleyen Kimyonşan, "Sağlık için yüzdük, daha önce de bunu yapıyorduk. Biz yüzerken insanlar bize bakıyordu. Bazıları sordu nasıl soğuk mu diye. Aslında denize girdikten sonra alışıyor insan. Herkese öneririz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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