Patpatın çarptığı çocuğun hafif yaralandığı kaza kamerada

HATAY'ın Samandağ ilçesinde sokakta oynayan Danyel Aslan (10), 14 yaşında çocuğun kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpması sonucu hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 10 Ocak günü ilçeye bağlı Mızraklı Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki çocuğun kullandığı patpat, sokakta oynayan Danyel Aslan'a çarptı. Kazada başını yere çarparak hafif yaralanan Aslan, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aslan'ın ailesi, patpatı kullanan çocuğun ailesiyle görüşüp, uyarılarda bulunduktan sonra şikayetçi olmadı.

Kaza anını anlatan Danyel Aslan, "Okuldan gelmiştim. Çantamı eve koydum, sonra arkadaşlarımla top oynadım. O sırada eve geri dönüş yaparken karşımdan patpat geldi, bir anda çarptı. Ben de zıpladım, geri çekildim ve yere düştüm" diye konuştu.

‘BU ARAÇLAR TARIM ARAZİLERİNDE KULLANILMALI’

Serkan Aslan ise oğlunun arkadaşlarıyla yarışırken ’Ben yendim, ben yendim’ diye koştuğu anda patpatın çarptığını belirterek, "Hiçbir aracın bu kadar hızlı bir şekilde kullanılması hoş değil. Trafikte hata bir defaya mahsus olur, onun da bazen bedeli ağır olabilir. Oğlum bu kazayı hafif atlattı. Başına darbe aldı, bir süre hastanede kaldı ama çok şükür durumu iyi. Özellikle trafikte olacak olan insanların her şeye dikkat etmesi gerekiyor. İnsanların canı o kadar basit olmamalı. Maalesef yaşanan çok acı bir durum, tasvip etmiyoruz. Çocuğum şu an gürültü ya da patpat sesi duyduğu zaman irkiliyor. Çocuk sonuçta. Bu araçların tarım arazilerinde kullanılması gerekiyor, yollarda değil. Çocuğun ailesiyle de görüştük, uyarılarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.