Fren sistemi arızalanan kamyon, kavşakta 5 araca çarptı; 3 yaralı

Kaza, dün, E-5 kara yolu Şekere mevkisinde meydana geldi. M.N.A. yönetimindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonu ilerlerken kavşağa yaklaştığı sırada fren sisteminde arıza meydana geldi. Duramayan kamyon kavşakta bekleyen 5 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hasar gören araçlarda hafif yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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