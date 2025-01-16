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        Fren sistemi arızalanan kamyon, kavşakta 5 araca çarptı; 3 yaralı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde, fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayan hafriyat kamyonu, kavşakta bekleyen 5 araca çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:40
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        Fren sistemi arızalanan kamyon, kavşakta 5 araca çarptı; 3 yaralı
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde, fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayan hafriyat kamyonu, kavşakta bekleyen 5 araca çarptı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün, E-5 kara yolu Şekere mevkisinde meydana geldi. M.N.A. yönetimindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonu ilerlerken kavşağa yaklaştığı sırada fren sisteminde arıza meydana geldi. Duramayan kamyon kavşakta bekleyen 5 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hasar gören araçlarda hafif yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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