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        Suriyeli Türkmenler ülkelerine dönüyor: Buradan çok mutlu ayrılıyorum

        SURİYE'de Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkesine dönen Bayırbucak Türkmeni Yusuf Deliali (40), "Buradan çok mutlu ayrılıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 11:48 Güncelleme: 26.01.2025 - 11:50
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        Suriyeli Türkmenler ülkelerine dönüyor: Buradan çok mutlu ayrılıyorum
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        SURİYE’de Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkesine dönen Bayırbucak Türkmeni Yusuf Deliali (40), "Buradan çok mutlu ayrılıyorum" dedi.

        Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Sabahın erken saatlerinde yanlarında getirdikleri eşyalarıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli ailelerin, önce Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlik kontrolleri yapılıyor. Daha sonra aileler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı mobil istasyonlarından gerçekleştirdikleri çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor.

        Ülkesine dönmek için gümrük kapısında işlem yaptıran Lazkiyeli Bayırbucak Türkmeni Yusuf Deliali, eşi ve 4 çocuğuyla memleket özlemi duyduğu ülkesine döndüğünü kaydetti. Suriye'de rejimden kaçtıktan sonra sığındığı Türkiye'de, Aydın’da 10 yıl yaşadığını belirten Deliali, "Suriye artık özgürlüğüne kavuştu. Artık memleketime gitme vakti geldi, eşim ve çocuklarımla birlikte Lazkiye’ye Türkmen Dağı’ndaki evimize gidiyorum. Bize olan desteği nedeniyle de Türk halkına, devletine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Türkiye, Allah'ın insanlığa verdiği bir cennet gibiydi. Bize çok iyi davranıldı. Memleketime dönünce bir ahşap atölyesi açacağım. Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Herkes dönsün, ülkemizi ayağa kaldıralım. Sıfırdan başlayarak Suriye'yi daha güzel hale getirelim. En güzel ülke olsun. Buradan çok mutlu ayrılıyorum" dedi.

        Ailesiyle birlikte Halep’e giden Muhammed Hasan ise 10 yıl İstanbul’da kaldığını belirterek, "Türkiye'de hayat güzel, insanları güzel, devleti güzel. Rejimden kurtulduk. Şimdi gidiyoruz; orada bizleri akrabalarımız bekliyor. Bize destek oldunuz, Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

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