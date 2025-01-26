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        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda gerçekleştirdiği taktik antrenman ile Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:10
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        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda gerçekleştirdiği taktik antrenman ile Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırsı dikkat çekti. Oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan Şahin, kritik maçta tek hedeflerinin 3 puan olduğunu vurguladı. Hatayspor, bugün havayoluyla İstanbul’a giderek kampa girecek.

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