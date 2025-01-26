Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırsı dikkat çekti. Oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan Şahin, kritik maçta tek hedeflerinin 3 puan olduğunu vurguladı. Hatayspor, bugün havayoluyla İstanbul’a giderek kampa girecek.

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