Hatay'da Mammatus bulutları görüldü
HATAY'semalarında 'Mammatus bulutları' görüldü.
HATAY'semalarında 'Mammatus bulutları' görüldü.
Kumlu ilçesinde gökyüzünü saran Mammatus bulutlarını ilgi çekti. Kesecik benzeri desenler oluşturan Mammatus bulutlarını görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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