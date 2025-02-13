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        Hatay'da Mammatus bulutları görüldü

        HATAY'semalarında 'Mammatus bulutları' görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:11 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:15
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        Hatay'da Mammatus bulutları görüldü
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        HATAY'semalarında 'Mammatus bulutları' görüldü.

        Kumlu ilçesinde gökyüzünü saran Mammatus bulutlarını ilgi çekti. Kesecik benzeri desenler oluşturan Mammatus bulutlarını görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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