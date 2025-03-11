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        2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı

        ANTALYA'da 2 ay önce evlendiği kendisi gibi hemşire olan Halit Can Sakman (26) tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman (26), memleketi Hatay'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:25
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        2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı
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        ANTALYA’da 2 ay önce evlendiği kendisi gibi hemşire olan Halit Can Sakman (26) tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman (26), memleketi Hatay’da toprağa verildi. Sakman’ın tabutunu kadınlar taşıdı.

        Olay, 9 Mart’ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. 2 ay önce evlenen Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman’a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Sakman’ın yaşamını yitirdiği belirledi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Halit Can Sakman, evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boynunda kesik olan Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        CİNAYETİN ARDINDAN ARKADAŞINI ARAMIŞ

        Polis ekipleri, Halit Can Sakman'ın arkadaşı H.E.'nin bilgisine başvurdu. H.E., Sakman'ın olay sonrası kendisini görüntülü aradığını, eşini öldürdüğünü, kendisinin de yaralandığını söylediğini ifade etti. H.E., kameradan gördüğü kadarıyla yerlerde kan olduğunu, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi verdiğini söyledi.

        Sevcan Demir Sakman'ın Mersin’in Silifke ilçesinde yaşayan annesi Havva Ünay, olayı haber alıp, yakınlarıyla birlikte Antalya’ya geldi. Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadığı görülen Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye feryat etti.

        ‘ABLAM’ DİYE FERYAT EDEN EKİN’İ BABASI TESELLİ ETTİ

        İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, memleketi Hatay’ın İskenderun ilçesine getirildi. İskenderun Cemevi’nde Sakman için tören düzenlendi. Törene, annesi Havva Ünay, babası Günay Demir, kardeşi Ekin Demir, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.

        Cenazede kızının tabutuna sarılan Günay Demir, “Kestiler kızımı” diyerek gözyaşı döktü. Tabutu öpüp ağlayan kardeşi Ekin ise “Ablam” diye feryat etti. Ekin’i babası yüzünü okşayarak teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Sakman’ın tabutunu kadınlar taşıdı. Sakman’ın cenazesi Çankaya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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