Apsiyon, Ahbap Derneği iş birliğiyle Hatay'da müzik sınıfı açtı

APARTMAN ve site yönetim yazılımı Apsiyon, Ahbap Derneği iş birliğiyle 'Kış Güneşi Projesi' kapsamında Hatay'daki Aktepe Ortaokulu'nda müzik sınıfı açtı. Bu projeyle depremzede çocuklara sanatla iyileşme fırsatı sunmak amaçlanıyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren girişimler, hem çocuklara hem de topluma umut oluyor. Apartman ve site yönetim yazılımı Apsiyon, deprem bölgelerinde eğitim alan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunma hedefiyle, 2022'den bu yana 'Kış Güneşi Projesi' ile çalışmalarına devam ediyor. Son olarak bu proje kapsamında, Ahbap Derneği iş birliğiyle Hatay'daki Aktepe Ortaokulu'nda kapsamlı bir müzik sınıfı açıldı. Müzisyen Selin Geçit'in de çocuklarla bir araya gelip beraber şarkılar söyledikleri açılışta, umut ve dayanışma mesajı verildi.

Apsiyon Müzik Sınıfı ile Hatay'daki çocukların sanatsal, duygusal gelişimlerinin desteklenmesi, hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Müzik sınıfında; klasik gitar, bağlama, org, ukulele, kalimba ve cajon ritim aleti gibi enstrümanlar aracılığıyla çocukların müzikle tanışmasına uygun bir ortam sunuluyor.

'DEPREMZEDE ÇOCUKLARIMIZA SANATLA İYİLEŞME FIRSATI SUNMAYI AMAÇLADIK'

Projeyle ilgili açıklamada bulunan Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO'su Kudret Türk, “Sosyal sorumluluk projelerine duyduğumuz hassasiyetle bu yıl bir kez daha Ahbap Derneği ile yola çıktık. Kış Güneşi Projemiz kapsamında Hatay'da çok güzel bir müzik sınıfı açtık. Bu sınıfı, çocuklarımızın hayal gücünü ve yaratıcılığını desteklemek, onlara sanatın büyülü dünyasında yepyeni ufuklar açmak için tasarladık. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin etkilerini halen hisseden çocuklarımıza sanatla iyileşme fırsatı sunmayı amaçladık. Biliyoruz ki müzik sadece bir melodi değil, iyileşmenin, umudun ve dayanışmanın en güçlü dili" dedi.

'BAŞARI, TOPLUMA DOKUNAN, HAYATLARI İYİLEŞTİREN PROJELERLE ÖLÇÜLÜR'

Benzer projelere gelecek dönemde de imza atacaklarını söyleyen Türk, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: