Kayıp olarak aranırken cesedi dağda bulunan Mertcan toprağa verildi

Mertcan Güvercin'in ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Samandoğ’ın Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den 14 Mart'ta haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Bölgede arama yapan jandarma, dün Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı. Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Mertcan Güvercin'in cenazesi bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Avcılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.