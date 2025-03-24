Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Ligde üst üste iki maçını kazanarak moral bulan Hatayspor’da futbolcuların antrenmandaki istekli halleri dikkat çekti. Hatayspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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