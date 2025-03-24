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        Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:22 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:25
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        Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Ligde üst üste iki maçını kazanarak moral bulan Hatayspor’da futbolcuların antrenmandaki istekli halleri dikkat çekti. Hatayspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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