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        Hatay'da Deprem Şehitliği'ne bayram ziyareti

        HATAY'da depremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Deprem Şehitliği, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçilerle dolup taştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:45
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        Hatay'da Deprem Şehitliği'ne bayram ziyareti
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        HATAY’da depremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Deprem Şehitliği, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçilerle dolup taştı. Yakınlarını kaybedenler, mezarlıkta duygulu anlar yaşadı.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde oluşturulan Deprem Şehitleri Mezarlığı, sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kaybeden Hataylılarla dolup taştı. Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını temizleyip, çiçek bırakan Hataylılar dua etti.

        Depremde ailesinden 7 kişiyi kaybeden Mehmet Yılmaz mezarlarda dua etti. Acısının hale taze olduğunu belirten Yılmaz, "Büyük felakette eşimi, 2 oğlumu, annemi, babamı, kardeşimi ve ağabeyimi kaybettim. Şu an 12 yaşında bir kızım var onunla birlikte yaşamının sürdürmeye çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir acı günü yaşatmasın sabırlı olmaya çalışıyoruz. Bayram temizliğini bakımını yaptım yarın yine geleceğim" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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