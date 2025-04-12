Suriyelilerin Cilvegözü'nden ülkelerine dönüşü sürüyor

HATAY’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor.

Suriye’de 8 Aralık 2024’te 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması sonrası Türkiye’de yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen ve burada jandarma ekibinin kimlik kontrolünden sonra çıkışları sağlanan Suriyeliler yıllar sonra ülkelerine gitmenin sevinci yaşıyor.

Ortaokul öğrencisi Beyan Hatip (16), 7 yıldan beri ailesi ile birlikte yaşadığı İzmir’den artık özgür ve hür olan ülkesine gittiğini, kendilerini tüm akrabalarının beklediğini söyledi. Hatip, “İzmir’de ortaokul 7’nci sınıf öğrencisiydim. Beşar gitti. Yeni yönetim oldu. Suriye’ye gidiyoruz ve orada ülkemizi yeniden geliştireceğiz. Türkiye’ye teşekkür ederiz. Orada bizleri tüm akrabalarım bekliyor ve arkadaşlarımdan ayrıldığım için çok üzgünüm. Onları çok özleyeceğim” dedi.

Antakya’da yaşayan ancak artık ailesi ile ülkesine gitme karar alan Mahmud Hammadi, Suriye’de amcalarının bulunduğunu belirterek, “Bizlere yardım ettiği için Türkiye’ye çok teşekkür ederiz. Ben koyun beslemeyi severim. Orada çalışacağım” diye konuştu.