Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Kaybolan kardeşler bulundu; aileye anonsla ulaşıldı

        HATAY'ınReyhanlı ilçesinde kaybolup bulunan 2 kardeşin ailesine, sokak sokak gezilip, anonsla ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaybolan kardeşler bulundu; aileye anonsla ulaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ınReyhanlı ilçesinde kaybolup bulunan 2 kardeşin ailesine, sokak sokak gezilip, anonsla ulaşıldı.

        Bağlar Mahallesi'nde sokakta oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Yeser ile 3 yaşındaki kardeşi Yüsra, bir kişi tarafından bulundu. Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edilen kardeşlerin ailesinin bulunması için ekipler seferber oldu. Ekipler, sokak sokak gezip anons yaparak kayıp kardeşlerin ailesinin aradı. Anonsta, 2 kardeşin kaybolduğu, ailesinin zabıta müdürlüğüne müracaat etmesini istendi. Çalışma sonucunda aynı mahallede oturan anne bulundu. Kardeşler, zabıta ekipleri tarafından anneye teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Hatay'da çocuklara trafik eğitimi verildi
        Hatay'da çocuklara trafik eğitimi verildi
        Süper Lig'de kalma umutları azalan Hatayspor'da altyapı futbolcuları forma...
        Süper Lig'de kalma umutları azalan Hatayspor'da altyapı futbolcuları forma...
        Hatay'da firari 4 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 4 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
        Hatay'da berber dükkanına silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da berber dükkanına silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, partisinin Hatay İl Başkanlığında k...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, partisinin Hatay İl Başkanlığında k...