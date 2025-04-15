Kaybolan kardeşler bulundu; aileye anonsla ulaşıldı
HATAY'ınReyhanlı ilçesinde kaybolup bulunan 2 kardeşin ailesine, sokak sokak gezilip, anonsla ulaşıldı.
HATAY'ınReyhanlı ilçesinde kaybolup bulunan 2 kardeşin ailesine, sokak sokak gezilip, anonsla ulaşıldı.
Bağlar Mahallesi'nde sokakta oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Yeser ile 3 yaşındaki kardeşi Yüsra, bir kişi tarafından bulundu. Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edilen kardeşlerin ailesinin bulunması için ekipler seferber oldu. Ekipler, sokak sokak gezip anons yaparak kayıp kardeşlerin ailesinin aradı. Anonsta, 2 kardeşin kaybolduğu, ailesinin zabıta müdürlüğüne müracaat etmesini istendi. Çalışma sonucunda aynı mahallede oturan anne bulundu. Kardeşler, zabıta ekipleri tarafından anneye teslim edildi.
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