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        Yayalara otomobil çarptı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatıma Milhem hayatını kaybetti, Beyyan Saragibi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:50
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        Yayalara otomobil çarptı; 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatıma Milhem hayatını kaybetti, Beyyan Saragibi ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 11.50 sıralarında Barbaros Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Y.'nin kullandığı 31 KD 711 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatıma Milhem ve Beyyan Saragibi'ye çarptı. Milhem ve Saragibi metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Fatıma Milhem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Beyyan Saragibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milhem'in cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücü Yusuf Y. gözaltına alındı.

        Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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