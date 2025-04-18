Park halindeki oto çekerde çıkan yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki oto çekerde bulunan araçlardan birinde çıkan yangında alevler diğer otomobillere de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sıfır kilometre 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Reyhanlı ilçesinde saat 18.00 sıralarında Türkiye'nin Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı yakınındaki alanda; park halinde bulunan oto çekerdeki ihraç edilmek üzere bekleyen araçlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle çekerdeki diğer otomobillere sıçradı. Diğer TIR sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 6 adet '0' kilometre otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.