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        Hatay'da yüksekten düşen çocuğun beline demir çubuk saplandı

        HATAY'da dengesini kaybederek yüksekten düşen küçük kız çocuğunun, beline demir çubuk saplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 00:45 Güncelleme: 29.04.2025 - 00:50
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        Hatay'da yüksekten düşen çocuğun beline demir çubuk saplandı
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        HATAY’da dengesini kaybederek yüksekten düşen küçük kız çocuğunun, beline demir çubuk saplandı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Antakya ilçesinde meydana geldi. Oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, metrelerce yüksekten düşerken, beline demir çubuk saplandı. Kız çocuğu acı içinde kıvranırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çocuğun beline saplanan demir parçasını dikkatli bir çalışmayla çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, sağlık ekiplerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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