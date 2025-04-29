Hatay'da 3 katlı bina yandı; 4 kişi dumandan etkilendi
HATAY'da 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.
HATAY’da 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde 3 katlı binada çıktı. 2’inci katta başladığı öne sürülen yangında alevler hızla tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbar üzerine bölgele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan 4 kişilik aile, itfaiye erleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma ile söndürülen yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.
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