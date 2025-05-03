İskenderunspor – Sarıyer: 0-1
STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor KompleksiHAKEMLER: Yiğit Arslan ,Burak Celep ,Anıl ÇiftçiİSKENDERUNSPOR: Onur Can - Ahmet Biler, Ulaş, Erbay, Hüseyin (Dk.
STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi
HAKEMLER: Yiğit Arslan ,Burak Celep ,Anıl Çiftçi
İSKENDERUNSPOR: Onur Can - Ahmet Biler, Ulaş, Erbay, Hüseyin (Dk. 87 Berat), Turan,(Dk. 46 Kağan), Erdem Can, Devran, Kerem,(Dk. 79 Ali), Berat,(Dk. 80 Abdurrahman), Mehmet Manış (Dk. 40 Mohamed)
SARIYER : Aykut, Çağlayan, Batuhan, Sertaç,(Dk. 90+6 Erdem), Cumali, Hakan,(Dk. 90+1 Halil İbrahim), Onur, (Dk. 90+1 Mertcan), Serdar, Kemal, Eren, (Dk. 46 Hüseyin ) Hasan Emre
SARI KARTLAR: Turan, Kağan (İskenderunspor), Aykut (Sarıyerspor)
GOLLER: Dk. 60 Hakan (Sarıyer)
2'nci Lig Beyaz gurupta İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyerspor 1'nci Lig'e çıktı.
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