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        İskenderunspor – Sarıyer: 0-1

        STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor KompleksiHAKEMLER: Yiğit Arslan ,Burak Celep ,Anıl ÇiftçiİSKENDERUNSPOR: Onur Can - Ahmet Biler, Ulaş, Erbay, Hüseyin (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 17:20 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:25
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        İskenderunspor – Sarıyer: 0-1
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        STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Yiğit Arslan ,Burak Celep ,Anıl Çiftçi

        İSKENDERUNSPOR: Onur Can - Ahmet Biler, Ulaş, Erbay, Hüseyin (Dk. 87 Berat), Turan,(Dk. 46 Kağan), Erdem Can, Devran, Kerem,(Dk. 79 Ali), Berat,(Dk. 80 Abdurrahman), Mehmet Manış (Dk. 40 Mohamed)

        SARIYER : Aykut, Çağlayan, Batuhan, Sertaç,(Dk. 90+6 Erdem), Cumali, Hakan,(Dk. 90+1 Halil İbrahim), Onur, (Dk. 90+1 Mertcan), Serdar, Kemal, Eren, (Dk. 46 Hüseyin ) Hasan Emre

        SARI KARTLAR: Turan, Kağan (İskenderunspor), Aykut (Sarıyerspor)

        GOLLER: Dk. 60 Hakan (Sarıyer)

        2'nci Lig Beyaz gurupta İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyerspor 1'nci Lig'e çıktı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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