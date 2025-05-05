Özel'e saldırı şüphelisinin öldürdüğü evlatlarının öğretmeni, yaşananları anlattı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özür Özel’e saldıran Selçuk T.'nin (66) öldürdüğü çocuklarının öğretmeni Gülşen Yazgül, 21 yıl önce yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak evlat katiline tepki gösterdi. Çocukların yaşadığı sıkıntıları anlatan Yazgül, “Müebbet hapis cezası almıştı ama serbest bırakılmış. Bu yaratığı kim saldı dışarı. Eşi de yoksulluktan değil, işkenceden kaçmıştı. O çocuklar huzur içinde yatsınlar” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk T.'nin, 2004 yılında işlediği vahşi cinayetler yeniden gündeme geldi. Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T.’yi (17) öldürüp, kızı G.T.’yi (11) de ağır yaralayan Selçuk T.'nin geçmişi kamuoyunda büyük infial yarattı. Cinayetin öncesinde çocukların yaşadığı sıkıntıları, o dönem okullarında müdür yardımcısı olan Gülşen Yazgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlattı.