Reyhanlı'daki bombalı saldırıda ölen Oğulcan için okulunda anma töreni

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Oğulcan Tuna (17) için kendi adının verildiği Oğulcan Tuna Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde anma töreni düzenlendi.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te biri belediye binası, diğeri çarşı merkezinde olmak üzere 2 bombalı minibüsün patlatıldığı terör saldırısında, 53 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerden Oğulcan Tuna için kendi adını taşıyan Oğulcan Tuna Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene, annesi Fatma Tuna, babası 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okundu.

'AZİZ HATIRALARI BİZİMLE SAKLI KALACAKTIR'

Törende konuşan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Selahattin Bayrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölünmez bütünlüğüyle bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin, dostluğun, dayanışmanın ve özgürlüğün temsilidir. Geçmişten günümüze birçok kez bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kısıtlamak, bütünlüğümüzü bozmak, birlik ve beraberliğimizi yok etmek amaçlarını taşıyan girişimler meydana gelmiştir. Fakat bilinmelidir ki devletimizin bütünlüğü, bağımsızlığı, insanlarımızın dostça ve sevgi dolu yaşama arzusu, kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarma hedefi sonsuza dek sürecektir. Aziz Türk milleti, devleti ve bayrağı için birlik ve beraberliğini bozmamak adına ulusal değerlerini ve kültürel kimliğini daima koruyacaktır. Bu değerleri, gelecek kuşaklara taşımak için gerekenleri yapmaktadır ve yapacaktır. Başta okulumuzun öğrencisi Oğulcan Tuna olmak üzere hain saldırıda şehit olan bütün vatandaşlarımız ailelerine sabırlar diliyor, üzüntülerini paylaşıyoruz. Oğulcan Tuna ve şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Aziz hatıraları bizimle saklı kalacaktır" dedi.