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        Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

        HATAY'ın Arsuz ilçesi Konacık mevkisinde çıkan orman yangını ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 19:47 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:47
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        Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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        HATAY'ın Arsuz ilçesi Konacık mevkisinde çıkan orman yangını ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

        Yangın, öğle saatlerinde Arsuz ilçesi Konacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına helikopter ve uçaklarla havadan, çok sayıda arazöz ve personelle de karadan müdahale başlatıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla çevreye yayılmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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