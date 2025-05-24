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        Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Salim hayatını kaybetti

        HATAY'ınSamandağ ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen Salim Aslan (2), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:55 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:00
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        Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Salim hayatını kaybetti
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        HATAY'ınSamandağ ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen Salim Aslan (2), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kuşalanı Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Salim Aslan, iddiaya göre oyun oynarken dengesini kaybederek evinin karşısında bulunan DSİ kanalına düştü. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Kanalın suyu kesilirken; 1 saat süren çalışmanın sonunda Salim Aslan'ın, düştüğü yerden 300 metre ileride cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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