Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Salim hayatını kaybetti

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kuşalanı Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Salim Aslan, iddiaya göre oyun oynarken dengesini kaybederek evinin karşısında bulunan DSİ kanalına düştü. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Kanalın suyu kesilirken; 1 saat süren çalışmanın sonunda Salim Aslan'ın, düştüğü yerden 300 metre ileride cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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