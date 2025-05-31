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        Sokak köpeklerinin saldırdığı kedi öldü

        HATAY'ınİskenderun ilçesinde 6 sokak köpeğinin saldırdığı kedi öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:55
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        Sokak köpeklerinin saldırdığı kedi öldü
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        HATAY’ınİskenderun ilçesinde 6 sokak köpeğinin saldırdığı kedi öldü.

        İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde dün sokak köpekleri, bir kediye saldırdı. 6 köpeğin saldırdığı kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar, olaya müdahale etti. Ancak köpeklerin saldırdığı kedi kurtarılamadı. Saldırı cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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