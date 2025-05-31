Sokak köpeklerinin saldırdığı kedi öldü

İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde dün sokak köpekleri, bir kediye saldırdı. 6 köpeğin saldırdığı kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar, olaya müdahale etti. Ancak köpeklerin saldırdığı kedi kurtarılamadı. Saldırı cep telefonuyla görüntülendi.

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