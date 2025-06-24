Hatay'da yıkım sırasında 7 katlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi

Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi’nde meydana geldi. Depremlerde hasar gören ve yıkım kararı alınan 7 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında bir anda çöktü. Binanın yıkılan bölümü, çalışma yapan iş makinesinin üzerine devrildi. Kazadan yaralı kurtarılan operatör, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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