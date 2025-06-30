Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da orman yangını (4)

        '3MAHALLEDE 160 HANE BOŞALTILDI'Yangın bölgesinde çalışmalar hakkında bilgi veren Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 3 mahallede 160 hanenin boşaltılarak 1800 vatandaşın tahliye edildiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 20:36 Güncelleme: 30.06.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da orman yangını (4)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        '3MAHALLEDE 160 HANE BOŞALTILDI'

        Yangın bölgesinde çalışmalar hakkında bilgi veren Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 3 mahallede 160 hanenin boşaltılarak 1800 vatandaşın tahliye edildiğini söyledi. Yangının ilk çıktığı andan itibaren tüm kurumların seferber olduğunu belirten Vali Masatlı, "Karaali Mahallemizde başlayan yangın kısa sürede Oğlakören ve Üçgedik Mahallelerimize yayıldı. Yangının çıktığı ilk andan itibaren itfaiye, jandarma, emniyet, AFAD ve orman teşkilatına bağlı ekiplerimiz hızla müdahaleye başladı. Ancak son iki gündür bölgemizde etkili olan şiddetli ve kararsız rüzgarlar, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Bugün de yer yer anaforlar oluştu ve bu durum yangının yayılmasını tetikledi" dedi. Tahliye çalışmalarına da değinen Masatlı, can kaybının olmamasının en sevindirici gelişme olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Üç mahallemizde tahliye işlemleri başarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 1800 vatandaşımızı güvenli bölgelere tahliye ettik, 160 haneyi boşalttık. Bunun yanında şu ana kadar 60 civarında hanede zarar meydana geldi. Yangına 4 hava aracı, 414 kara aracı ve yaklaşık 1000 personel ile müdahale ediliyor."

        Vali Masatlı, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bulgu olmadığını, teknik ve yerel ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak
        Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 3 - Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
        GÜNCELLEME 3 - Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Hatay'da orman yangını (3)
        Hatay'da orman yangını (3)
        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Hatay'da orman yangını (2)
        Hatay'da orman yangını (2)
        3 ilde kamuyu 2,5 milyar TL zarara uğratan suç örgütüne operasyon
        3 ilde kamuyu 2,5 milyar TL zarara uğratan suç örgütüne operasyon
        GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
        GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı