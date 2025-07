Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi (2)

'EŞYALARIM,HER ŞEYİM GİTTİ'

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında, 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan Yalman ailesinin kaldıkları konteyner ile eşya koydukları çadır da yandı. Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Duygu Yalman (41) "Yangının bu kadar ilerleyeceğini hiç düşünmüyordum. Müdahale ediliyordu, sönmüştü sandık ama kozalaklar bomba gibi patlıyor, bir yandan söndürülse de diğer yanda tekrar alev alıyordu. Bir ara alevler azaldı, tam 'kurtulduk' derken eşim seslendi. Bir dakikadan kısa sürede konteynerimiz yandı. İçindeki her şeyimiz bitti. Deprem sonrası TOKİ'den ev çıkmıştı ama henüz anahtar teslimi yapılmadığı için eşyalarımızı çadırda tutuyorduk. Onlar da yandı. Motorum, eşyalarım, her şeyim gitti" dedi.

'HERKES SEFERBER OLDU'

Yangın anında büyük çaresizlik yaşadıklarını belirten Yalman, "Eşim, 'kaç' diye bağırınca bir anda kendimi dışarı attım. O an kıyamet gibiydi. Eşim, çocukları hemen ablasının yanına gönderdi. Kayınvalidem kanser hastası, onu da çıkardık. Allah komşularımızdan razı olsun, kendilerini tehlikeye atanlar oldu, onların sayesinde en az hasarla kurtulmaya çalıştık. Ama şu an evime götürecek hiçbir şeyim kalmadı. Pandemide babamı kaybettim. Deprem geldi, eşyalarımız gitti. Şimdi de bu yangın. Ama eşimle birlikte 'bunu da atlatırız' dedik. Beyaz eşyamızı, oturma grubumuzu almıştık. Şimdi yine sıfırdan başlıyoruz. Ama en azından çocuklarım iyi. Onlar benim için her şeyden daha kıymetli. Devletimizden Allah razı olsun. Yangında o kadar çok araç geldi ki sayamadık. Havadan helikopterlerle müdahale edildi. Herkes seferber oldu" diye konuştu.