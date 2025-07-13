Hataylı milli yüzücü Köseoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Singapur'da gelecek ay düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanmak için önceki gün İstanbul'da havuzda antrenman yapan milli yüzücü ve yüzme hakemi Kamil Köseoğlu fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Köseoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya’da düzenlediği yarışmalarda 65 yaş üzeri 100 metre sırtüstü kategorisinde birincilik elde eden Köseoğlu, madalyasını ölüm yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle babasına armağan etmişti.

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