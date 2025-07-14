Üniversite öğrencisi Ayşe'nin cesedi yol kenarında valizde bulundu; 6 gözaltı (2)

‘KARDEŞİMİNKATİLLERİNİ BULACAĞIM’

İstanbul’da valizin içerisinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22), memleketi Hatay’da Reyhanlı Mezarlık Kompleksi’nde toprağa verildi. Tokyaz’ın gözü yaşlı ikiz kardeşi Esra Tokyaz, “Kardeşimi adli tıptan çıkarıp bugün Hatay’a getirip, toprağa verdim. Benim de can güvenliğim yok çünkü bu süreçte C.K.’den sürekli tehdit aldım. Polise verdiğim ifadeler bile onun eline geçti. Kardeşimi toprağa verdim ama acımı yaşayamıyorum bugün. Güçlü olmaya çalışıyorum. Bugün güçlü olacağım. Bana yardımcı olursanız kardeşimin katillerini bulacağım. Ondan sonra da acımı yaşarım zaten. Kardeşim rahat uyusun” dedi.