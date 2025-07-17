Hatayspor'da Kayseri kampı sürüyor

HATAYSPOR, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanla sezon başı kamp hazırlıklarını sürdürdü.

1’inci Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip, dün oynadığı hazırlık maçında Vanspor FK’yı 1-0 mağlup etti. Bugün yapılan antrenmanda dün oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise 4’e 2 top kapma ve pas drili çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kayseri kampı süresince 3 hazırlık maçı daha yapacak Hatayspor’un maç programı da açıklandı. Bordo-beyazlılar; 19 Temmuz’da Gaziantep FK, 21 Temmuz’da Kayserispor, 24 Temmuz’da ise Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.