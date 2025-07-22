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        Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı kamerada: 1 ölü, 3 yaralı (2)

        'TÜMSORUMLULAR YAKALANIP YARGI ÖNÜNE ÇIKARILSIN'Olayda hayatını kaybeden Alkan Ergin'in amcası Mehmet Ergin, trafik kazasının ardından çıkan kavganın iş yerlerinin önünde meydana geldiğini, kendilerinin ise kavgayı ayırmak için müdahale ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 03:02 Güncelleme: 22.07.2025 - 03:05
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        Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı kamerada: 1 ölü, 3 yaralı (2)
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        ‘TÜMSORUMLULAR YAKALANIP YARGI ÖNÜNE ÇIKARILSIN’

        Olayda hayatını kaybeden Alkan Ergin’in amcası Mehmet Ergin, trafik kazasının ardından çıkan kavganın iş yerlerinin önünde meydana geldiğini, kendilerinin ise kavgayı ayırmak için müdahale ettiklerini söyledi. Ergin, “Biz ayırmaya çalıştık ama bu sırada iş yerimize saldırdılar. Bu kişiler, bütün ailemize saldırarak 4 aile ferdimizi bıçaklayıp kaçtı. Olaya karışan kişilerin adalet önünde yargılanmasını ailece istiyoruz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Lütfen bu işin içinde kim varsa, tüm sorumlular yakalanıp yargı önüne çıkarılsın. Adalet önünde hesap vermelerini istiyoruz ve bunu istirham ediyoruz. Bu davanın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

        Aile adına konuşan Mürsel Mıcığılları, “Daha önce yaşanan 'münferit' bazı kavgaların önemsenmemesi, durumu bu hale getirmiştir. Bu konuda öncelikle halkımızı duyarlılığa, ardından yetkilileri göreve davet ediyoruz. Faillerin derhal bulunup cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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