Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Gönüllülerin konaklama sorunu çözüldü, yeşil deniz kaplumbağaları denizle buluşmaya başladı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde, depremin ardından yaşanan konaklama sorunu nedeniyle 3 yıldır aksayan yeşil deniz kaplumbağalarını izleme ve koruma çalışmaları, gönüllülere kalacak yer tahsis edilince 15 Haziran'da yeniden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:14 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gönüllülerin konaklama sorunu çözüldü, yeşil deniz kaplumbağaları denizle buluşmaya başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde, depremin ardından yaşanan konaklama sorunu nedeniyle 3 yıldır aksayan yeşil deniz kaplumbağalarını izleme ve koruma çalışmaları, gönüllülere kalacak yer tahsis edilince 15 Haziran'da yeniden başladı. Gönüllüler tarafından korunan 1100 yuvada yumurtalardan çıkan yavru deniz kaplumbağaları denizle buluşmaya başladı.

        Samandağ sahillerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile gönüllülerin çalışmalarıyla yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı 2000 yılının başında 40-50 civarındayken, düzenli çalışmalar sayesinde 2023'te sayı 1600'e yükseldi. 6 Şubat merkezli depremlerin ardından gönüllülerin bölgede konakladığı yer, farklı bir kuruma tahsis edildi. Depremin neden olduğu yıkımın ardından ödenek çıkmadığından da gönüllüler için yeni bina inşa edilemedi. Depremden bu yana kaplumbağalar için bölgede yuvalama, takip ve koruma çalışmaları yapılamadı.

        DHA’ya konuşan Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, çalışmalara yeniden devam etmek için 4 kadrolu, 6 gönüllü kişinin konaklayacağı bir yere ihtiyaç duyduklarını belirterek, yardım istedi. Kısa sürede bakanlık tarafından gönüllüler için konteyner kentte yer tahsis edildi ve 15 Haziran’da çalışmalar yeniden başladı. Mayıs ayında sahile gelen yeşil deniz kaplumbağaları yuvalama yaparken, gönüllüler de 1 ay gecikmeli olarak bu yuvaları koruma altına aldı. Gönüllülerin çalışması sayesinde 1100 yuvadaki yumurtalardan çıkan yavru deniz kaplumbağaları, denizle buluşmaya başladı.

        'TÜRKİYE'DEKİ ÖNEMLİ 3 YUVALAMA ALANINDAN BİRİ'

        Çalışmalar hakkında bilgi veren Mişel Atik, kaplumbağaların yumurtadan çıkıp denize ulaşıncaya kadar gözlemleyip, korumaya devam edeceklerini söyledi. Eylüle kadar bu sürecin devam edeceğini anlatan Atik, "Dünya yaşam zincirinin önemli halkalarından olan deniz kaplumbağaları, 110 milyon yıldan beri bu sahillere gelip yuvalarını yapıyor. Yumurtlama yaptıktan sonra kuluçka süreleri 45 ile 60 gün arasında değişiyor. 14 kilometre boyunca uzanan sahil şeridimiz, Türkiye’deki 3 önemli yeşil deniz kaplumbağası yuvalama alanından biri. Yeşil deniz kaplumbağaları, mayıs ayı ortalarından itibaren sahile çıkarak yuvalarını açar ve yumurtalarını bırakırlar. Bir seferde 100-150 yumurta bırakırlar. Bu yumurtalar uygun şartlar altında 45-60 gün içinde çatlar, yavrular çıkar ve şafak vakti ya da deniz parıltısı benzeri bir ışık etkisi olmadığında denize yönelirler" dedi.

        'YAVRULARDAN BİNDE 1-5'İ ERGİN HALE GELEBİLİYOR'

        Kaplumbağaların yolculuğunun zorlu ve tehlike dolu olduğunu vurgulayan Atik, şöyle devam etti:

        "Yavruların sağlıklı bir şekilde denize ulaşabilmesi için uygun koşulların olması gerekiyor. Kumsaldaki kirlilik, yengeçler, diğer yırtıcılar ve kuşlar yavrular için tehdit oluşturuyor. Denize ulaştıkları anda da birçok balığa yem oluyorlar. Yumurtadan çıkan binlerce yavrudan sadece binde 1-5’i ergin hale gelebiliyor. Yeşil deniz kaplumbağaları 20-25 yıl sonra doğdukları sahile geri döner. Erkek bireyler açık denizde kalır, sadece dişi bireyler yuvalamak için sahile çıkar. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığın sağladığı kaynaklarla gönüllü biyolog ve veteriner öğrenciler sahada görev yapıyor. Deprem ve çeşitli nedenlerle bu çalışmalar 3 yıldır aksadı. Ancak bu yıl Bakanlığımızın talimatıyla 15 Haziran’da yeniden başlayabildik. Yaklaşık 1 aylık gecikmeyle sahaya çıktık. Yıllar önce 50-60 yuva ile başladığımız çalışmalarda yuva sayımız deprem olana kadar 1500-1600’lara kadar yükseldi. Şu anda ise 1100 yuvayı yakalamış durumdayız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

        Benzer Haberler

        Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da ortaokul öğrencileri "cami buluşması" etkinliğinde bir araya geldi
        Hatay'da ortaokul öğrencileri "cami buluşması" etkinliğinde bir araya geldi
        Hatay'da pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        GÜNCELLEME - Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü
        Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü
        Hatay'da vatandaşlar depremde yıkılan caminin yeniden inşasına destek veriy...
        Hatay'da vatandaşlar depremde yıkılan caminin yeniden inşasına destek veriy...