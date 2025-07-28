Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Durumu ağır olan Çeliktoz daha sonra sevk edildiği İskenderun ilçesindeki özel bir hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

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