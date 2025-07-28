Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 22:08 Güncelleme: 28.07.2025 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        C.C. idaresindeki 27 BBA 299 plakalı tır, 24 Temmuz'da Çaylı Mahallesi otoban bağlantı yolunda, Emircan Çeliktoz (19) yönetimindeki 31 VD 350 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki K.D. (3) Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Çeliktoz daha sonra sevk edildiği İskenderun ilçesindeki özel bir hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

        K.D'nin ise Dörtyol Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karabük’te orman yangını büyüyor!
        Karabük’te orman yangını büyüyor!
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Hatay'da ortaokul öğrencileri "cami buluşması" etkinliğinde bir araya geldi
        Hatay'da ortaokul öğrencileri "cami buluşması" etkinliğinde bir araya geldi
        Hatay'da pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        GÜNCELLEME - Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü
        Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü
        Hatay'da vatandaşlar depremde yıkılan caminin yeniden inşasına destek veriy...
        Hatay'da vatandaşlar depremde yıkılan caminin yeniden inşasına destek veriy...
        Hatay'da karısını bıçaklayan zanlı tutuklandı
        Hatay'da karısını bıçaklayan zanlı tutuklandı