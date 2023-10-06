Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremzede nakliyeciler, yapımı tamamlanan çarşıda iş yerlerine kavuştu

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde işletmeleri yıkılan veya ağır hasar alan nakliyecilere, yapımı tamamlanan "Saraycık Nakliyeciler Çarşısı"ndaki iş yerlerinin anahtarları teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:04 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremzede nakliyeciler, yapımı tamamlanan çarşıda iş yerlerine kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde işletmeleri yıkılan veya ağır hasar alan nakliyecilere, yapımı tamamlanan "Saraycık Nakliyeciler Çarşısı"ndaki iş yerlerinin anahtarları teslim edildi.

        Valilik tarafından depremlerin ardından Saraycık Mahallesi'nde yapımına başlanan 51 iş yerindeki çalışmalar tamamlandı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Saraycık Nakliyeciler Çarşısı" olarak adlandırılan ve her biri 24 metrekareden oluşan ahşap çarşıdaki iş yerlerinin anahtarlarını sahiplerine teslim etti.

        Masatlı, anahtar teslim töreninde, depremin ilk günlerinden beri bölgede olduğunu ve "asrın felaketi"ni birlikte gördüklerini söyledi.

        Depremin Hatay'daki ticareti de etkilendiğini belirten Masatlı, "Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere vermiş olduğu talimat şuydu; 'Önce insanlarımızı aç ve açıkta bırakmayacağız, devamında da insanlarımızın burada ticaretinin, üretiminin devam etmesi için her tür tedbiri alacağız' talimatı olmuştur." ifadesini kullandı.

        Bu kapsamda, her biri 24 metrekareden oluşan ahşap dükkanların teslimini bugün itibarıyla yaptıklarını kaydeden Masatlı, iş yerlerinin tüm nakliyeci esnafına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

        Masatlı, bütün bu çalışmalar içerisinde kendilerine liderlik eden, imkan sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD'a teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi

        Benzer Haberler

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Amik Ovası'nda pamuk hasadına katıldı
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Amik Ovası'nda pamuk hasadına katıldı
        Hatay'da gönüllü gençler cami temizledi
        Hatay'da gönüllü gençler cami temizledi
        Hatay'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Hatay'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Depremlerin vurduğu Hatay'da yıkıntılar arasında birliktelik ve yardımlaşma...
        Depremlerin vurduğu Hatay'da yıkıntılar arasında birliktelik ve yardımlaşma...
        Hatay Defne'de afet evlerinin yapıldığı bölgede hayvancılık faaliyetleri de...
        Hatay Defne'de afet evlerinin yapıldığı bölgede hayvancılık faaliyetleri de...
        Meslek liseliler turunçlu çikolata üretti; 'Sahilin İncisi' adı ile tescill...
        Meslek liseliler turunçlu çikolata üretti; 'Sahilin İncisi' adı ile tescill...