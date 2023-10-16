Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 8 bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 8 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 8 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda, merkez Antakya ilçesi Kavaslı ve Odabaşı mahallelerindeki ağır hasarlı 8 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.
Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.