Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 8 bina kontrollü yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 8 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 8 bina kontrollü yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 8 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

        Bu kapsamda, merkez Antakya ilçesi Kavaslı ve Odabaşı mahallelerindeki ağır hasarlı 8 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

        Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi

        Benzer Haberler

        Milli sporcu Şahika Ercümen, nefesini 105 metre dünya rekorunu kırmak için...
        Milli sporcu Şahika Ercümen, nefesini 105 metre dünya rekorunu kırmak için...
        Hatay'da depremde yakınlarını yitirenlerin yargıya erişimi mobil araçla kol...
        Hatay'da depremde yakınlarını yitirenlerin yargıya erişimi mobil araçla kol...
        Hatay'da girdiği ağır hasarlı binada üzerine duvar devrilen kişi yaralandı
        Hatay'da girdiği ağır hasarlı binada üzerine duvar devrilen kişi yaralandı
        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, öğretmenlerle buluştu
        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, öğretmenlerle buluştu
        Hatay'da sağanak; ev ve iş yerleri su ile doldu
        Hatay'da sağanak; ev ve iş yerleri su ile doldu
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı