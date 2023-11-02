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        Hatay'da yol kenarındaki konteynere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yol kenarındaki konteynere çarpan otomobilin sürücünü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:22 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:45
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        Hatay'da yol kenarındaki konteynere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yol kenarındaki konteynere çarpan otomobilin sürücünü hastaneye kaldırıldı.

        S.H. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kurtderesi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki konteynere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle konteynerde hasar oluştu. ​​​​​​​​​​​​​​

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