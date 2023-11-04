ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:HatayMerkez

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Hasan Ok, Ali Rıza Pinat

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 14, Öykü Canlıel, Sena Işık 6, Betül Kutlu 1, Nuran Tutsak 2, Öykü Taşkın, Elanur Demir, Şara Baş 4, Pardee 29, Brown 22

Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Williams 23, İpek Garip 4, Coulibaly 2, Tuba Poyraz 23, Eda Şahin 8, Tuğçe Turus, Madison Williams 10, Baptiste 25

1. Periyot: 15-32

Devre: 37-55

3. Periyot: 57-79

HATAY

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