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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:33
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:HatayMerkez

        Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Hasan Ok, Ali Rıza Pinat

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 14, Öykü Canlıel, Sena Işık 6, Betül Kutlu 1, Nuran Tutsak 2, Öykü Taşkın, Elanur Demir, Şara Baş 4, Pardee 29, Brown 22

        Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Williams 23, İpek Garip 4, Coulibaly 2, Tuba Poyraz 23, Eda Şahin 8, Tuğçe Turus, Madison Williams 10, Baptiste 25

        1. Periyot: 15-32

        Devre: 37-55

        3. Periyot: 57-79

        HATAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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