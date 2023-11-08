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        Hatay'da demir çelik fabrikasında kazan patlaması sonucu 12 işçi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, demir çelik fabrikasında kazan patlaması sonucu yaralanan 12 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:14
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        Hatay'da demir çelik fabrikasında kazan patlaması sonucu 12 işçi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, demir çelik fabrikasında kazan patlaması sonucu yaralanan 12 işçi hastaneye kaldırıldı.

        İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasının kazan kısmında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamada 12 işçi yaralandı. İhbar üzerinde bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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